Simulazione Leao, Adani NON CI STA: «Ma cosa fai! Vai a fare gol, sei quattro volte più veloce di Soucek». Le parole del telecronista

Nel match tra Portogallo e Repubblica Ceca il rossonero Rafa Leao è stato protagonista di una simulazione. Il telecronista della Rai Lele Adani ha commentato così il tuffo del portoghese.

PAROLE – «Ma cosa fai! Vai a fare gol! Non deve fare così! Ma non deve fare così! Ma come è possibile. Leao va quattro volte più veloce di Soucek! Lo sai già che lui non ce la fa. Hai campo, corri il doppio… ma vai a fare gol! Lì devi andare a fare gol! Invece cosa ha fatto Leao? Ha cercato di subire il fallo…».