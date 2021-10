Inzaghi non fa drammi: «Calhanoglu è parte del progetto, contento di lui»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco le sue parole sulle condizioni di Calhanoglu

Nel giorno della vigilia di Lazio Inter, Simone Inzaghi presenta la gara in conferenza stampa. Le parole del tecnico nerazzurro sull’ambientamento di Calhanoglu.

CALHANOGLU – «Di Calhanoglu sono molto contento. E’ parte integrante di questo progetto, non si tira mai indietro. Lunedì ha preso una brutta distorsione e poi ha fatto di tutto per essere a disposizione domani, dove non so se sarà titolare o giocherà a gara in corso. Sono molto contento di come sta giocando».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SIMONE INZAGHI