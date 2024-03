Simic Milan, brusca frenata sul rinnovo: ecco perchè il Diavolo ha deciso di rallentare su questo fronte. I dettagli

C’è stata una brusca frenata per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Jan-Carlo Simic con il Milan. A riportarlo è Calciomercato.com, che svela il motivo per cui il club rossonero non ha ancora chiuso.

Il giovane centrale ha attirato su di sé gli occhi di molti club e l’intenzione del Diavolo resta quella di rinnovargli il contratto. Tuttavia la dirigenza non intende andare di fretta e aspetta il momento giusto per chiudere con i suoi agenti.