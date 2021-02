Signorile al Monza: altro acquisto dai rossoneri per Galliani – UFFICIALE

Sabino Signorile si trasferisce al Monza con la formula del prestito: il classe 2002 ha militato nella Primavera del Milan

Dal sito ufficiale della Lega B si apprende che il Monza ha prelevato in prestito dal Milan il diciottenne Sabino Signorile, seconda punta che finora ha militato nella Primavera rossonera.

Il club di Adriano Galliani ha già portato in Brianza due ex rossoneri come Boateng e Mario Balotelli e, dopo aver puntato per diversi mesi Daniel Maldini, ha appena definito l’arrivo di Sabino Signorile.