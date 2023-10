Sia a MilanTV: «Felice per il gol, mettiamo l’identità del mister in campo»

L’attaccante del Milan Primavera Diego Sia ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria in Youth League contro il Borussia Dortmund

Nel postpartita di Borussia Dortmund-Milan Primavera di Youth League, l’attaccante rossonero Diego Sia ha parlato così ai microfoni di MilanTV.

LE PAROLE – «Felicissimo per il gol e per aver aiutato la squadra in questa fantastica vittoria. Il gol? La palla è arrivata, mi son girato ed è entrata. Un gran gol, sono andato dal mister come al solito. Grande prova della squadra, con la giusta cattiveria come ci chiede il mister. L’esperienza dell’anno scorso ci ha formati molto e ci ha portati a fare prestazioni del genere quest’anno e ad essere primi nel girone. L’identità del mister è questa e noi la mettiamo in campo sempre, vogliamo continuare su questa strada. Adesso pensiamo a domenica che c’è una partita difficilissima contro l’Atalanta».