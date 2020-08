Si complica Milenkovic al Milan: Commisso non convinto da Paquetà

Secondo quanto riportato da Tuttosport, si complica la possibile operazione che avrebbe potuto portare Nikola Milenkovic al Milan

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione con l’acquisto di Nikola Milenkovic. La trattativa per il difensore serbo si complica tuttavia a causa delle ingenti richiesti della Fiorentina che per il suo cartellino non chiede meno di 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan nelle scorse settimana ha provato a proporre uno scambio con Lucas Paquetà (valutato 35 milioni) senza tuttavia trovare il favore di Rocco Commisso.