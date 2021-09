Shevchenko a Radio Rossonera: «Il mio rigore contro Buffon»

Radio Rossonera nel giorno del suo compleanno celebra Andriy Shevchenko. La sua storia in rossonera tra cronache e racconti

Radio Rossonera nel giorno del suo compleanno celebra Andriy Shevchenko. La sua storia in rossonera tra cronache e racconti emozionanti sul più grande ucraino della storia rossonera:

IL RIGORE CONTRO LA JUVENTUS – «Ho preso il pallone, l’ho poggiato a terra, pesava. L’arbitro si chiamava Markus Merk, tedesco. L’ho guardato, poi ho guardato Buffon, poi ancora l’arbitro, poi di nuovo Buffon, per quattro volte, finchè il direttore di gara non mi ha fatto un cenno: puoi tirare. Il rumore dei tifosi aveva coperto il suo fischio. Senza quel via libera chissà come sarebbe durata, ancora alla ricerca dei suoi occhi. Stai calmo mi sono detto. Ho passato la lingua sul labbro inferiore, era secco. La rincorsa, il tiro, Buffon si è mosso verso la sua destra io ho calciato a sinistra: gol, 3-2 e Milan campione d’Europa».

