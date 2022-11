Premio Liedholm, Shevchenko: «È un grande onore»

Shevchenko è il vincitore dell’11° edizione del Premio Liedholm, prestigioso riconoscimento riservato alle personalità del mondo del calcio

Shevchenko è il vincitore dell’11° edizione del Premio Liedholm, prestigioso riconoscimento riservato alle personalità del mondo del calcio. Le parole dell’ucraino riportate da TMW:

«Sono felice di essere qui, di aver vinto questo riconoscimento prestigioso. E’ un grande onore, ci sono tanti collegamenti con Liedholm. Io sono cresciuto in Ucraina e li il nome importante era quella di Valerij Lobanovskyj, sia come uomo che come allenatore. E quando sono arrivato nel Milan ho sempre sentito parlare con grande rispetto di Liedholm, un grande allenatore che ha fatto esordire il mio caro amico Paolo Maldini e di cui mi ha spesso parlato anche il mio assistente Mauro Tassotti. Sono felice per questo premio ed ancora di più per come l’Italia ha accolto i cittadini ucraini. Siamo sotto attacco dei russi che continuano a bombardare le nostre città. Spero che gli italiani continueranno ad avere un grande cuore nei confronti del mio popolo»