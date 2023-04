Shevchenko su Leao: «Deve trovare la continuità e…». Le parole dell’ex calciatore rossonero sull’esterno portoghese

Andriy Shevchenko ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di AllMilan.it. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Questa è la sua seconda stagione dove sta facendo bene, Rafa sta dimostrando di essere un grande giocatore. Gli manca ancora la continuità, perché tutti conoscono il suo livello, le sue capacità enormi e si aspettano tanto da lui per le caratteristiche e il talento che ha. Secondo me potrebbe ancora crescere e dare tanto di più. Deve trovare la continuità ed essere decisivo in ogni partita. Se rimarrà al Milan? Non lo so, non è una domanda da fare a me»