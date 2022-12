Shevchenko confessa: «Guardo la Coppa del Mondo e…»

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha ammesso di sentirsi vivo solo grazie al calcio e alla Coppa del Mondo in Qatar

Nella lunga lettera dedicata al calcio, Andriy Shevchenko ha confessato:

«Guardo la Coppa del Mondo e non appena vedo quel magico rettangolo verde e la palla che rotola, tutta la mia vita sembra tornare indietro in un secondo. In un batter d’occhio vedo migliaia di foto e colori, come un film surreale e fantastico. Le lacrime hanno bagnato la mia patria Ucraina per mesi, con la tristezza che sfida le nostre lezioni d’infanzia che un uomo non piange mai. Ma quelle che stanno uscendo in questo momento, mentre scrivo questa lettera, sono di tipo diverso. Queste lacrime sono fatte di un’altra profonda emozione, il mio amore per il nostro bellissimo gioco. Scrivo questo biglietto di ringraziamento dall’oscurità e dal vuoto che sarebbero totali se non fosse per il calcio, un fratello maggiore che ti dà la forza per andare avanti con la tua vita, anche dopo aver visto quanto sia fragile»

