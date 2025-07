Calciomercato Milan, retroscena Estupinan: Mendes decisivo e Brighton all’angolo! La ricostruzione sulle cifre dell’operazione

Condividi via email

Calciomercato Milan, Jorge Mendes decisivo nell’affare che ha portato Estupinan in rossonero dal Brighton: tutti i dettagli

Milano si prepara ad accogliere un nuovo importante rinforzo per la fascia sinistra. Nelle prossime ore, infatti, Pervis Estupiñán è atteso nel capoluogo lombardo per le visite mediche di rito e la successiva firma del contratto che lo legherà ufficialmente al Milan. Una notizia che farà esultare i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere un ulteriore innesto di qualità nella squadra.

L’operazione, seguita con grande attenzione dalla dirigenza milanista, si è conclusa per una cifra di 17 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 2 milioni di bonus. Un investimento significativo che testimonia la volontà del Milan di costruire una squadra sempre più competitiva e in grado di lottare per i vertici del campionato e delle coppe europee.

Un Affare Condotto con Maestria

Il calciomercato Milan, sotto la sapiente guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nelle trattative. Nonostante le aspettative iniziali del Brighton fossero superiori, i rossoneri, con il prezioso aiuto dell’agente Jorge Mendes, sono riusciti a chiudere l’affare a condizioni estremamente vantaggiose. Questa capacità di negoziazione è un segnale forte e chiaro: il Milan è tornato a essere un protagonista sul mercato, capace di attrarre talenti di spessore a cifre ragionevoli.

L’arrivo di Estupiñán è stato caldeggiato anche dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che vede nel terzino ecuadoriano il profilo ideale per dare maggiore spinta e copertura alla corsia mancina. La sua dinamicità, la sua resistenza fisica e la sua capacità di cross saranno fondamentali per il gioco offensivo del Milan, permettendo alla squadra di creare più pericoli dalle fasce.

Chi è Pervis Estupiñán?

Pervis Estupiñán, classe 1998, è un terzino sinistro di grande talento e con un futuro brillante davanti a sé. Proveniente dal Brighton, dove ha dimostrato tutte le sue qualità sia in Premier League che nelle coppe, l’ecuadoriano vanta un’ottima esperienza internazionale e una grande propensione sia alla fase difensiva che a quella offensiva. Le sue progressioni palla al piede, la sua velocità e la sua intensità lo rendono un difensore moderno e completo, perfetto per il calcio di oggi.

La notizia del suo imminente sbarco a Milano è stata riportata in esclusiva da Fabrizio Romano, giornalista sportivo di fama mondiale e punto di riferimento per le notizie di mercato. La sua conferma aggiunge ulteriore credibilità a un’operazione che si preannuncia come uno dei colpi più interessanti di questa sessione estiva.

Le Aspettative su Estupiñán

Con l’arrivo di Estupiñán, il Milan rafforza ulteriormente un reparto che vedrà una sana competizione per il posto da titolare. Le aspettative sul giocatore sono molto alte: ci si attende che l’ecuadoriano possa integrarsi rapidamente negli schemi di Allegri e fornire un contributo immediato alla squadra. La sua determinazione e la sua professionalità saranno qualità chiave per affrontare le sfide che attendono i rossoneri nella prossima stagione.

Il Milan continua dunque a muoversi con decisione sul mercato, dimostrando una chiara visione e una strategia ben definita. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra in grado di competere ad alti livelli e riportare il club dove merita, ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’approdo di Estupiñán è un ulteriore passo in questa direzione, un segnale di un Milan che non ha intenzione di fermarsi.