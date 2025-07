Calciomercato Milan, braccio di ferro Jashari! Il Brugge fa muro ma il centrocampista non molla: clamorosa ricostruzione

Calciomercato Milan, continua il braccio di ferro tra Jashari e il Brugge: il centrocampista vuole solo i rossoneri e l’ha ribadito al club belga

La saga Ardon Jashari-Milan continua a tenere banco nel calciomercato estivo, con una situazione che, nonostante le ferme intenzioni del calciatore, rimane bloccata in un vero e proprio stallo. Il centrocampista svizzero sta spingendo con sempre maggiore determinazione per il suo trasferimento in rossonero, ma la risposta del Club Brugge rimane, inequivocabilmente, un secco “no”. A fare il punto sulla trattativa e a raccontare gli ultimi sviluppi è la Gazzetta dello Sport in un articolo che, già dal titolo, evidenzia il clima di tensione: “Tra Club Brugge e Jashari ora è braccio di ferro”.

Il sottotitolo del pezzo della Gazzetta riassume efficacemente i pochi, ma significativi, nuovi elementi: “Sale la tensione tra il club belga e l’agente dello svizzero che vuole solo il trasferimento a Milano”. Questa frase cattura perfettamente la dinamica attuale della negoziazione. Il procuratore di Jashari, Krasniqi, ha ribadito con forza anche nella serata di ieri la ferma volontà del suo assistito di vestire la maglia rossonera. Tuttavia, a questa insistenza ha fatto eco una altrettanto ferma volontà da parte del Club Brugge di non cedere. Il club belga, infatti, continua ad aspettare un rilancio da parte del Milan, una mossa che i rossoneri, sotto la nuova direzione sportiva di Tare e la guida tecnica di Allegri, non sembrano ancora intenzionati a fare, almeno non ai livelli richiesti.

Il calciomercato Milan ha già presentato un’offerta consistente di 32.5 milioni di euro più bonus, una cifra che per molti addetti ai lavori rappresenta già un investimento significativo per un talento del calibro di Jashari. Tuttavia, dal Belgio, le richieste rimangono irremovibili: il Club Brugge vorrebbe un totale di 40 milioni di euro, una somma che è ormai nota da tempo e che rappresenta il principale ostacolo alla buona riuscita dell’operazione. Questa discrepanza di valutazione sta alimentando la tensione e trasformando la trattativa in un vero e proprio braccio di ferro, dove nessuna delle due parti sembra intenzionata a cedere per prima.

L’inizio del campionato per i nerazzurri (il Club Brugge) è fissato per domenica, e questo appuntamento potrebbe rappresentare un punto di svolta nella vicenda. La domanda che tutti si pongono è se Jashari proverà a forzare ulteriormente la mano, magari chiedendo di allenarsi in solitaria, una mossa che segnalerebbe in maniera inequivocabile la sua determinazione a lasciare il club. Una simile richiesta metterebbe il Club Brugge di fronte a un bivio: mantenere una posizione irremovibile con il rischio di avere un giocatore scontento in rosa, o cedere alle pressioni e abbassare le pretese economiche.

Il Milan, con il DS Tare e l’allenatore Allegri al timone, sta gestendo la situazione con cautela, consapevole che forzare eccessivamente la mano potrebbe rivelarsi controproducente. La strategia rossonera sembra essere quella di aspettare, monitorare l’evolversi della situazione e intervenire solo quando le condizioni saranno più favorevoli. Nel frattempo, i tifosi milanisti continuano a sognare l’arrivo di Ardon Jashari, un centrocampista di qualità che potrebbe dare un contributo importante alla squadra in vista della prossima stagione. La pazienza sarà la chiave in questa lunga e complessa trattativa che, per il momento, non accenna a sbloccarsi. Riusciranno Tare e Allegri a portare Jashari a Milano? Solo il tempo ce lo dirà.