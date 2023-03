Settore giovanile Milan, ecco i risultati del weekend. Derby vinto dall’under 16, ma non solo: diverse vittorie in questo fine settimana

Weekend impegnativo per il settore giovanile del Milan, con la Primavera e non solo impegnate in sfide importanti.

I risultati del weekend del Settore Giovanile 🔴⚫



Campionato Under 12 | 5ª giornata

✅ Milan-Masseroni 5-2

⚽ 7', 19', 1'tt e 16'tt Jadid, 8'tt Colombo#MilanYouth #SempreMilan — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) March 18, 2023

Ecco tutti i risultati del weekend, nel thread di Twitter.