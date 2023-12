Settore giovanile Milan: il programma del week end

Nuovo week end di campionato per le squadre del settore giovanile del Milan. Tutti gli impegni delle squadre rossonere

Programma “ristretto” in questo fine settimana del Settore Giovanile rossonero, che presenta sei partite ufficiali tra sabato, domenica e lunedì. Apre il weekend la Primavera maschile di Abate, impegnata in casa contro il Genoa per ritrovare il successo in campionato. L’Under 18 ospita il Bologna per continuare il suo campionato di vertice mentre l’Under 17 fa visita all’Hellas Verona. Big match per la Primavera femminile di Mister Zago, di ritorno dalla sosta: domenica c’è Juventus-Milan.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 9 DICEMBRE

PRIMAVERA: 13ª giornata, Milan-Genoa, ore 13.00 – PUMA House of Football – Ingresso gratuito con biglietto da scaricare qui: acmi.land/MilanGenoa_U19

La gara della Primavera maschile sarà visibile (al di fuori dell’Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 9: recupero di campionato, Club Milano-Milan, ore 15.00 – Comunale Brera, Pero (MI)

DOMENICA 10 DICEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE : 9ª giornata, Juventus-Milan, ore 14.30 – JTC, Vinovo (TO)

: 9ª giornata, Juventus-Milan, ore 14.30 – JTC, Vinovo (TO) UNDER 18 : 12ª giornata, Milan-Bologna, ore 15.00 – PUMA House of Football

: 12ª giornata, Milan-Bologna, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 17: 12ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 16.00 – Antistadio Hellas Verona, Verona

LUNEDÌ 11 DICEMBRE