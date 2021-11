Settore Giovanile Milan, il programma delle gare di questo week-end

Dopo essere stato condannata di misura e su rigore anche in Europa, la Primavera del Milan rigetta testa e cuore nel campionato in un weekend davvero delicato e importante: la trasferta di Verona, di fronte a una squadra reduce dalla sorprendente vittoria casalinga ai danni della Juve ma nelle stessa zona bassa di classifica, deve servire per conquistare punti e risalire.

Poi gli Under 18 cercheranno il riscatto al Vismara ospitando il Bologna. Stesso stadio ma avversario diverso, il Brescia, per gli Under 17 dopo la gioia del Derby. A riposo gli Under 16. In campo anche la Primavera femminile.

PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 6 NOVEMBRE

UNDER 17: 8° giornata, Milan-Brescia, ore 14.30 – CS Vismara

UNDER 11: 4° giornata, Sedriano-Milan, ore 15.15 – CS Comunale, Sedriano (Milano)

UNDER 10: 4° giornata, Ausonia-Milan, ore 16.30 – CS Ausonia, Milano

UNDER 9: 4° giornata, Centro Schuster-Milan, ore 14.30 – CS Schuster, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Hellas Verona, ore 17.00 – CS Vismara

UNDER 17 FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Sedriano, ore 16.00 – CS Vismara

UNDER 11 FEMMINILE: 4° giornata, Travaglia-Milan, ore 14.30 – Comunale Travaglia, Corsico (Milano)

DOMENICA 7 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 8° giornata, Hellas Verona-Milan, ore 12.45 – Antistadio Hellas Verona, Verona

UNDER 13: 6° giornata, Como-Milan, ore 15.15 – CS Comunale, Bregnano (Como)

UNDER 15 FEMMINILE: 6° giornata, Pro Sesto-Milan, ore 11.00 – Stadio Breda, Sesto S. Giovanni (Milano)

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE

UNDER 18: 7° giornata, Milan-Bologna, ore 14.30 – CS Vismara