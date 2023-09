Sesko, l’obiettivo del Milan fa show in nazionale: il piano dei rossoneri per averlo

Benjamin Sesko, obiettivo conclamato del Milan per l’attacco, continua a mettersi in mostra tra nazionale e club

Il Milan continua a tenere d’occhio Benjamin Sesko. Il centravanti è un obiettivo dei rossoneri, che già in tempi recenti si erano mossi per provare a strapparlo al Red Bull Salisburgo. Il calciatore, adesso al Red Bull Lipsia ha iniziato col botto la nuova stagione: due gol in appena tre minuti in Bundesliga e un gol e due assist con la Slovenia.

Come riferisce Calciomercato.com, il club rossonero potrebbe rimpiangere presto di non aver affondato il colpo su di lui. Adesso il prezzo è destinato a schizzare alle stelle: la sua valutazione è già di 40-50 milioni di euro.