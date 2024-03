Sesko Milan: tutta la VERITA’ sulla trattativa che può portarlo in rossonero, lo scenario

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan, c’è anche quello di Sesko del Lipsia. Tutta la verità sulla trattativa

Un nome che mette tutti d’accordo in casa rossonera per il calciomercato Milan è quello di Benjamin Sesko. Completo dal punto di vista tecnico, forte fisicamente: il nazionale sloveno piace tanto alla dirigenza rossonera.

Come riportato da Calciomercato.com ancora non sono stati avviati i contatti con il Lipsia, ma è una pista che va tenuta in grande considerazione. Zirkzee il preferito, Sesko l’alternativa più forte: prende forma la strategia del Milan per il nuovo numero 9.