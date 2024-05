Sesko Milan, arriva anche l’ok di Ibrahimovic: il PREZZO del cartellino e il PIANO del club per l’estate

Sesko Milan, arriva anche l’ok di Ibrahimovic: le NOVITÀ sul PREZZO del cartellino e il PIANO del club per l’estate

Il calciomercato Milan ha come obiettivo primario per la sessione estiva ormai alle porte l’acquisto di un nuovo numero 9, tenuto conto che il contratto di Giroud non verrà rinnovato e il francese andrà dunque sostituito adeguatamente.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo avrebbe virato con decisione su Sesko. È arrivato anche l’ok di Ibrahimovic e la trattativa ora può partire. Sesko ha una clausola da 50 milioni che può salire fino a 75, ma l’intenzione del club rossonero è quella di andare a negoziare con il Lipsia il prezzo del suo cartellino.