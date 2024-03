Sesko Milan, è lui il preferito per l’attacco ma il Lipsia fa muro: c’è solo una possibilità per vestirlo di rossonero

Sesko-Milan, il centravanti del Lipsia è il primo obiettivo per l’attacco della prossima stagione: può arrivare solo così

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Benjamin Sesko è balzato in pole sul taccuino del calciomercato Milan per la prossima stagione. Il classe 2003 ha scavalcato Zirkzee nelle preferenze rossonere ma il Lipsia al momento fa muro.

Il centravanti infatti ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro ma il Diavolo vorrebbe rivederla al ribasso. Il club tedesco al momento non ha però intenzione di trattare dunque Furlani, se vorrà mettere a segno il colpo, dovrà pagare l’intero importo.