Serie B, Oddo riparte da Pescara: firmato un biennale

Massimo Oddo riparte dal Pescara in Serie B: per l’ex terzino rossonero è pronto un biennale con gli abruzzesi

Massimo Oddo è pronto a tornare al Pescara, per l’ex terzino rossonero è pronto un biennale con gli abruzzesi. Battuta la concorrenza di Luigi Di Biagio e Fabio Pecchia. Un ritorno gradito per Oddo che in carriera ha già allenato per due stagione il Pescara nel 2015 e nel 2016 ottenendo una promozione in Serie A.

Un altro ex Milan trova dunque panchina dopo Gattuso, Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo.