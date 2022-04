Serie A, il business delle maglie vale 300 milioni

Il valore delle divise di Serie A ha toccato un nuovo record in questa stagione: 300 milioni di euro

Lunedì sera, nel match di Serie A contro il Bologna, debutterà la quarta maglia del Milan. Strisce rossonere che si muovono su uno sfondo bianco: un design innovativo frutto della collaborazione tra lo sponsor tecnico Puma e la casa di moda Nemen.

Accordi come quello del Milan, sono sempre più frequenti nel mondo del calcio dove la maglia oltre che divisa di gioco è ormai diventata sia un capo di abbigliamento da vendere agli appassionati sia un oggetto per attrarre imprese desiderose di legare la propria immagine a quella del club. Adesso la visibilità dei loghi è una leva per incrementare il giro d’affari, tanto che l’area commerciale pesa sul fatturato più del botteghino. Mettendo insieme i compensi derivanti dai partner ufficiali e dai fornitori tecnici, il valore delle maglie di serie A ha sfondato il muro dei 300 milioni di euro in questa stagione.