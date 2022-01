Serie A: un turno di stop per Chiffi dopo l’arbitraggio di Milan-Roma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’arbitro di Milan-Roma Daniele Chiffi non è stato designato per nessun match della ventunesima giornata di Serie A

Non è passata inosservata la direzione arbitrale di Daniele Chiffi durante Milan-Roma. Il fischietto di Padova è stato fermato dall’AIA per un turno, non dirigerà nessun match della ventunesima giornata.

Nessuno stop invece per Aureliano, al VAR nel match di ieri a San Siro. Sarà arbitro VAR anche nella gara tra Inter e Lazio.