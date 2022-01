Serie A, è scontro tra Lega e Asl: pronti i ricorsi al Tar. I dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lega Serie A va allo scontro con la Asl riguardo il rinvio delle partite di campionato: pronti i ricorsi al Tar. I dettagli

La Lega Serie A è irremovibile sulla scelta di non rinviare per Covid le partite in programma domani. E, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito, è pronta a difendersi.

La Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso.