Serie A, risultati, programma dei recuperi e calendario: tutte le informazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A entra nel vivo con la conclusione dei principali match della sedicesima giornata, un turno spezzato dagli impegni della Supercoppa Italiana che hanno costretto diverse big a posticipare i propri incontri. In un weekend ricco di emozioni, gli occhi degli appassionati sono stati puntati soprattutto su Torino e Firenze, in attesa di vedere come si evolverà la classifica dopo i recuperi di gennaio che vedranno protagonista anche il nuovo corso dei rossoneri.

Risultati del weekend: la Juventus piega la Roma

Il big match di sabato 20 dicembre ha visto la Juventus trionfare per 2-1 contro la Roma di Claudio Ranieri, esperto tecnico romano noto per le sue imprese storiche e la capacità di compattare l’ambiente. Una vittoria fondamentale per i bianconeri, che continuano la loro rincorsa alle posizioni di vertice. Nello stesso giorno, la Lazio non è andata oltre lo 0-0 contro la Cremonese.

La domenica ha invece regalato una valanga di gol a Firenze: la Fiorentina ha travolto l’Udinese con un netto 5-1, confermandosi una delle realtà più in forma del torneo. Vittorie pesanti in trasferta per il Torino (1-0 sul Sassuolo) e per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, maestro del calcio offensivo e della valorizzazione dei giovani, che ha espugnato il campo del Genoa per 1-0. Pari pirotecnico tra Cagliari e Pisa che hanno chiuso sul 2-2.

Il Diavolo di Allegri e Tare pronto al recupero

L’attenzione mediatica è però tutta rivolta al 15 gennaio, data in cui il Milan scenderà in campo nel recupero contro il Como. Sarà una tappa fondamentale per il lavoro di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per la sua gestione dei campioni e il cinismo tattico, chiamato a dare un segnale forte al campionato.

Dietro le quinte, l’attività è frenetica: Igli Tare, il nuovo DS del Milan e stratega del mercato internazionale, sta monitorando attentamente queste sfide per valutare come intervenire nella sessione invernale. Il Diavolo deve rispondere ai colpi delle avversarie e la trasferta di Como rappresenterà il vero banco di prova per la nuova gestione sportiva.

Il tabellone dei recuperi

Come riportato dai calendari ufficiali della Lega Serie A, i recuperi della sedicesima giornata si disputeranno a metà gennaio:

Napoli-Parma : 14 gennaio ore 18:30

: 14 gennaio ore 18:30 Inter-Lecce : 14 gennaio ore 20:45

: 14 gennaio ore 20:45 Verona-Bologna : 15 gennaio ore 18:30

: 15 gennaio ore 18:30 Como-Milan: 15 gennaio ore 20:45

La corsa per lo scudetto e per l’Europa resta apertissima, con i rossoneri pronti a dare battaglia sotto la guida di Allegri e la visione tecnica di Tare.