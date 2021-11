Serie A, rinvio turno di marzo per la Nazionale: strada complicata, le ultime

La Federazione e la Lega Serie A pensano a come spostare la giornata del 20 marzo per favorire la Nazionale

L’idea è nata subito dopo il mancato accesso diretto della Nazionale al prossimo Mondiale: spostare il turno di Serie A del 20 marzo così da poter aiutare l’Italia a preparare al meglio i playoff per volare in Qatar. La strada è molto complicata visto il calendario fitto di impegni sia nazionali che internazionali. Quello che è certo, però, è che serve l’accordo di tutti senza lasciare scontenti.

La Gazzetta dello Sport ha provato a individuare quando la giornata del 20 marzo potrebbe essere inserita in calendario. Innanzitutto, lo spostamento dovrà avvenire senza conoscere gli esiti degli ottavi di finale delle coppe europee che si giocheranno in quel periodo. Sarebbe possibile arrivare a inizio marzo senza ancora una data. L’unica soluzione potrebbe essere quella di studiare un piano sulla base delle squadre ipoteticamente impegnate in qualche finale (Coppa Italia, in calendario l’11 maggio; Europa League il 18; Conference il 25; Champions il 28). Solo con il massimo livello di comunione, infatti, si potrà arrivare a un accordo per aiutare la Nazionale di Mancini.