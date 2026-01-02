Serie A, il programma della 18ª giornata: il Diavolo apre le danze a Cagliari. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A si appresta a vivere un turno fondamentale per gli equilibri della classifica, con la 18ª giornatache promette scintille e scontri diretti ad alta quota. Ad aprire questo weekend di grande calcio sarà proprio il Milan, impegnato nell’anticipo del venerdì sera in terra sarda.

Allegri e Tare: missione riscatto in Sardegna

I rossoneri scenderanno in campo contro il Cagliari il 02/01/2026 alle ore 20.45, in un match che verrà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e SKY. Gli occhi di tutti sono puntati sulla panchina del Diavolo, dove siede Massimiliano Allegri, plurititolato allenatore toscano noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti critici della stagione.

Dietro le quinte, la strategia porta la firma di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e abile architetto del mercato, che ha lavorato duramente per consegnare al tecnico una rosa competitiva. Per la formazione rossonera, conquistare i tre punti all’Unipol Domus è fondamentale per consolidare il nuovo corso tecnico e dare continuità ai risultati.

Il programma del weekend: big match e sfide salvezza

Dopo l’impegno dei ragazzi di Allegri, il programma proseguirà con sfide di altissimo livello. Sabato spicca il posticipo delle 20.45 tra Atalanta e Roma, mentre domenica i riflettori saranno puntati sull’Olimpico per Lazio-Napoli.

Ecco il dettaglio completo dei match riportato dalle fonti ufficiali della Lega Serie A:

Venerdì 02/01/2026 ore 20.45: Cagliari- Milan (DAZN/SKY)

Cagliari- (DAZN/SKY) Sabato 03/01/2026 ore 12.30: Como-Udinese (DAZN)

Como-Udinese (DAZN) Sabato 03/01/2026 ore 15.00: Genoa-Pisa (DAZN)

Genoa-Pisa (DAZN) Sabato 03/01/2026 ore 15.00: Sassuolo-Parma (DAZN)

Sassuolo-Parma (DAZN) Sabato 03/01/2026 ore 18.00: Juventus-Lecce (DAZN)

Juventus-Lecce (DAZN) Sabato 03/01/2026 ore 20.45: Atalanta-Roma (DAZN/SKY)

Atalanta-Roma (DAZN/SKY) Domenica 04/01/2026 ore 12.30: Lazio-Napoli (DAZN)

Lazio-Napoli (DAZN) Domenica 04/01/2026 ore 15.00: Fiorentina-Cremonese (DAZN)

Fiorentina-Cremonese (DAZN) Domenica 04/01/2026 ore 18.00: Verona-Torino (DAZN/SKY)

Verona-Torino (DAZN/SKY) Domenica 04/01/2026 ore 20.45: Inter-Bologna (DAZN)

L’analisi tattica del nuovo Milan

Il lavoro di Igli Tare sul mercato ha permesso ai rossoneri di puntellare i reparti scoperti, mentre Massimiliano Allegrista cercando di dare una nuova identità difensiva al club meneghino. La trasferta di Cagliari rappresenta un banco di prova importante per testare la tenuta atletica della squadra dopo le festività.

I tifosi del Diavolo sperano che il binomio composto dall’esperto DS albanese e dal tecnico livornese possa finalmente riportare il Milan stabilmente nelle posizioni che contano, iniziando proprio da questa diciottesima giornata di campionato.