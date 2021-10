Cara Serie A, se fossero i portieri a decidere lo Scudetto?

Portieri grandi protagonisti nel bene e nel male in questo inizio di Serie A: nelle loro mani il destino delle big

Che i portieri ricoprano un ruolo fondamentale per i successi delle rispettive squadre è affare noto e scontato, che ora possano decidere le sorti della Serie A è la sorprendente novità della stagione.

Prendete il Milan, per esempio. Scintillante sin qui nel suo percorso di crescita e subito a suo agio nella delicata sostituzione di un totem qual è Gigio Donnarumma. Le prime prestazioni di “Magic” Mike Maignan hanno convinto tutti: reattività tra i pali e nelle uscite, piedi buoni per far ripartire l’azione.

