Serie A nerazzurra: Inter che spettacolo, Atalanta che reazione

La diciassettesima giornata di Serie A sorride ancora ai colori nerazzurri: l’Inter torna in vetta, sesta vittoria di fila per l’Atalanta

La Serie A si dipinge prepotentemente di nerazzurro in una domenica che segna la salita al potere dei campioni d’Italia in carica, per la prima volta al comando solitario in questo campionato.

Travolgente la quinta vittoria consecutiva dell’Inter, al netto della pochezza tecnica e mentale dimostrata dal Cagliari a San Siro. Un dominio assoluto nel gioco, nell’occupazione del campo e nella creazione di occasioni pericolose. Il record di parate nella carriera di Cragno la dice lunga sulla disparità di valori e sulla prestazione sontuosa di Barella e compagni.

