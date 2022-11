Serie A, l’Empoli batte il Sassuolo. Pareggio tra Salernitana e Cremonese

Nelle due gare delle 15 in Serie A, l’Empoli batte il Sassuolo per 1-0. Pareggio per 2-2 tra la Cremonese di Alvini e la Salernitana di Nicola

Nei due anticipi delle 15 in Serie A, importantissima vittoria dell’Empoli di Zanetti che batte in casa 1-0 il Sassuolo con gol di Baldanzi.

Pirotecnico 2-2 tra Salernitana e Cremonese: per i padroni di casa a segno l’ex Milan Piatek e Coulibaly, per gli ospiti, prossimi avversari dei rossoneri, in gol Okereke e Ciofani.