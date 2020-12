Serie A, i veterani al comando. Ibra e i suoi fratelli dominano il campionato

Gli over 35 si sono presi il campionato, a suon di gol e prestazioni di alto livello. La media si è alzata e loro fanno ancora la differenza

Non è un campionato per vecchi? Ditelo a Ibra, Buffon o CR7, oppure parlatene con Ribery, Quagliarella e vi faranno presto cambiare idea. Perché gli equilibri del nostro calcio sono cambiati, e i tempi dilatati. Permettendo ai campioni di essere ancora splendidi protagonisti dopo i 35, proprio come Bruno Alves, Pandev, Palacio, fino a Maggio e Danilo. Nella maggioranza dei casi non si tratta di campioni a fine carriera, in odore di pensione: la differenza che salta agli occhi, rispetto al passato, è che forse mai come quest’anno i veterani della serie A giocano, incidono e fanno la differenza.

