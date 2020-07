Serie A, i risultati della 30a: Spal travolta a Genova

Dopo aver giocato la partita della vita contro il Milan, la Spal crolla a Marassi contro la Sampdoria, dicendo addio, o quasi, alla Serie A

La Spal crolla senza appello in casa della Sampdoria nella 30a giornata di Serie A; la formazione di Gigi Di Biagio, dopo aver costretto il Milan sul 2-2, viene spazzata via dalla formazione di Ranieri che vince il secondo scontro salvezza consecutivo e inguaia forse definitivamente gli estensi.

In zona salvezza, il Genoa raggiunge l’Udinese con un gol di Pinamonti al 95′ che sbaglia il rigore ma è bravo sul tap-in mentre il Brescia supera 2-0 il Verona che così scivola a 4 punti dal Milan che può guardare con più serenità alle squadre che lo precedono in classifica. Continua la marcia dell’Atalanta che vince a Cagliari con i rossoblù che si vedono annullare un gol in stile Ibrahimovic per un impercettibile tocco di mano del Cholito Simeone ad inizio azione. Infine il Parma incappa nel terzo ko consecutivo in casa contro la Fiorentina.