Moviola e Var di Fiorentina-Milan: goal annullato ad Ibra discutibile LIVE

Segui tutti gli episodi da moviola e VAR di Fiorentina-Milan in diretta live qui su MilanNews24.com.

83′ CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA CAUSATO DA ROMAGNOLI: PALLA ED AVVERSARIO: GOAL. FIORENTINA-MILAN 1-1 E GIALLO PER HERNANDEZ

61′ Rosso per Dalbert tramite VAR che modifica l’idea iniziale di Calvarese del giallo e calcio di punizione per il Milan: dal limite Ibrahimovic.

56′ GOAL DEL MILAN: PRESUNTO FALLO PRECEDENTE ALLA RETE DI REBIC PER UN CONTATTO TRA CONTI ED UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA: CONVALIDATO. FIORENTINA-MILAN 0-1

46′ Calcio di punizione per il Milan: fallo su Castillejo e punizione dalla destra

45′ FINE PRIMO TEMPO: FIORENTINA-MILAN 0-0

34′ GOAL DEL MILAN: VAR. CALVARESE VA A VEDERE AL VAR IL TOCCO DI MANO DI IBRA NONOSTANTE IL BRACCIO ATTACCATO AL CORPO. GOAL ANNULLATO, SI RIMANE SULLO 0-0

