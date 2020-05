Serie A, Gravina: «Vi svelo il Piano B per il campionato»

Il presidente della FGCI Gravina ha voluto raccontare l’eventuale piano B per la Serie A qualora non si riuscisse a riprendere il campionato

Gravina ha voluto raccontare e svelare l’eventuale Piano B per la Serie A qualora dovessero sorgere complicanze nel proseguire il campionato per via dell’emergenza Coronavirus.

«All’interno della delibera del Consiglio Federale c’è il nostro piano B, in caso di nuovo stop. Faremo ricorso ai playoff e ai playout, in modo che ogni verdetto sia collegato ai risultati sul campo e ai meriti sportivi. Se la sospensione dovesse essere definitiva utilizzeremo un algoritmo. Anche qui al centro ci sono i risultati ottenuti sul campo, anche in questo modo si potrà arrivare a una conclusione per il campionato»