Serie A, i giocatori che muovono più soldi: in classifica due rossoneri

Il sito Transfermarkt ha stilato una classifica relativa ai calciatori della Serie A che hanno avuto i trasferimenti più remunerativi

Ci sono ben due giocatori del Milan nella curiosa classifica stilata da Transfermarkt, relativa ai giocatori della Serie A che hanno mosso più soldi, con i trasferimenti più remunerativi in tutta la loro carriera.

Al quindicesimo posto Pavard, al quattordicesimo Paredes ed al tredicesimo Vlasic. Dodicesimo posto per Cuadrado e undicesimo per Renato Sanches. Si piazza al decimo posto Christian Pulisic, che con soli 2 trasferimenti ha mosso 84 milioni di euro. Al nono Vlahovic, mentre Luka Jovic è il secondo rossonero presente in questa speciale classifica: si piazza all’ottavo posto con 95 milioni. Settimo posto per Osimhem, sesto per Pogba e quinto per Sanchez. Quarto posto per Danilo, mentre sul podio troviamo Mkhitaryan, Arthur e Lukaku (il belga in cima a questa classifica con 339 milioni di euro).