Serie A, giocatori che hanno portato più punti in classifica alle squadre: ci sono due rossoneri

Ecco i giocatori della Serie A che hanno portato più punti in classifica alle rispettive squadre: sono presenti due rossoneri

All’interno di questo campionato di Serie A sono diversi i giocatori che si sono dimostrati, a più riprese, decisivi per le sorti della propria squadra. Per questo motivo Sky Sport ha deciso di stilare una particolare classifica, che contenesse i calciatori che hanno portato più punti in classifica alle proprie squadre.

Per stilare questa classifica sono state prese in considerazione solo le reti che sono valse il definitivo pareggio o che hanno regalato il vantaggio (1-0, 2-1, 3-2 ecc) in una partita poi vinta o ancora che hanno decretato il momentaneo pareggio in un successo ottenuto in rimonta: il gol vittoria vale 2 punti, quello del pari 1 punto. Il rossonero Franck Kessie si è piazzato al settimo posto assoluto: 4 gol da 2 punti + 1 gol da 1 punto – 9 punti totali. E’ il miglior centrocampista del campionato in questo punteggio. Più avanti in classifica, al quarto posto, c’è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese tocca quota 6 gol da 2 punti + 1 gol da 1 punto – 13 punti totali.