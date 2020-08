Serie A femminile: Juventus premiata allo Stadium da Ludovica Mantovani

Serie A femminile: la Juventus è stata premiata allo Stadium da Ludovica Mantovani. Quest’ultima ha consegnato il trofeo-scudetto 2019/2020

Un evento all’Allianz Stadium per celebrare la vittoria del terzo scudetto consecutivo. Dopo aver consegnato al Napoli il trofeo per il primo posto nel campionato di Serie B, questa mattina il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani si è recata a Torino per premiare le campionesse d’Italia e consegnare la coppa a Sara Gama.

“Ringrazio il presidente Andrea Agnelli e la società per avermi accolta in questo splendido stadio – ha dichiarato Ludovica Mantovani – Dopo mesi difficili, la consegna di questo trofeo è la dimostrazione che siamo pronti a voltare pagina e a ripartire. Le calciatrici non vedono l’ora di tornare in campo e siamo tutte orgogliose di aprire la nuova stagione del calcio italiano”.

A fare gli onori di casa è stato Stefano Braghin, Head of Juventus Women, che dopo i saluti di benvenuto ha raggiunto – insieme al presidente della Divisione – le calciatrici, coach Rita Guarino e lo staff tecnico, complimentandosi con loro e sottoponendosi alle tradizionali foto di rito.