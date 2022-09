Serie A Femminile, Bergamaschi MVP della giornata 4

Il Milan Femminile ha battuto in trasferta il Parma. Tra le protagoniste anche Bergamaschi, nominata MVP di giornata

la prestazione della rossonera contro il Parma va ben oltre il gol che ha sbloccato il parziale del Tardini. L’attaccante rossonera infatti, schierata con Thomas a sostegno di Asllani nel tridente scelto da Ganz, è stata una delle più pericolose per la retroguardia crociata. La 25enne lombarda ha infatti effettuato sei tiri nel match (più di qualsiasi altra in campo e più di qualsiasi giocatrice nella giornata appena conclusa, al pari della giallorossa Serturini) ed è stata la più incisiva sulla trequarti avversaria: tra le compagne che in quella zona hanno infatti tentato almeno cinque passaggi, la capitana del Milan è quella con la percentuale di precisione più alta (ben l’86% – 6/7). Efficace nella manovra offensiva e nel gioco aereo: due duelli aerei vinti su due ingaggiati (solo Danielle Cox, tre, ha fatto meglio nella sfida del Tardini).