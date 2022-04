Atalanta Napoli, insulti razzisti verso Koulibaly

Dopo Cagliari Milan, in Serie A, si è verificato un altro episodio di razzismo: durante Atalanta Napoli è stato preso di mira Koulibaly

Altro brutto episodio di razzismo in Serie A con protagonista Koulibaly. Dopo l’episodio in Cagliari Milan dove sono stati presi di mira Maignan e Tomori, in Atalanta Napoli è accaduto un altro episodio simile.

Alcuni tifosi bergamaschi hanno inveito nei confronti di Koulibaly al termine del match vinto dagli azzurri per 3-1 contro l’Atalanta: «N…o di m***a»