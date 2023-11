Serafini sui tanti infortuni in casa Milan: «C’è qualcosa che non va…». Le parole e l’analisi del giornalista sulla situazione rossonera

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Sportitalia dei tanti infortuni in casa Milan. Ecco le parole del giornalista:

«La mia analisi parte da qualche anno a questa parte sulla questione infortuni. Non so se sia una questione preparatore o fisioterapista allenatore perché l’allenatore allena… troppi infortuni, c’è qualcosa che non va. Mi piace parlare di analisi visto che come diceva Totò bisogna trovare la soluzione. Un Milan di intensità contro Newcastle ma nell’intervallo di Napoli ha smontato la squadra… questo è il problema. Sbagliato sicuramente a mettere Jovic e forse anche Krunic ma qualcosa deve cambiare»