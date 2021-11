Serafini li esalta: «Sorpreso da questi due giocatori del Milan»

Luca Serafini ha commentato la trasformazione di due giocatori del Milan, migliorati a vista d’occhio dall’anno scorso

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il giornalista Luca Serafini ha commentato così la crescita di due giocatori come Tonali e Calabria in rossonero. Le sue dichiarazioni.

CRESCITA – «Calabria e Tonali si sono scrollati di dosso i freni che gli impedivano di mostrare il loro vero valore. Davide ha vissuto un momento difficile in cui aveva dato per scontato molte cose, Sandro aveva giocato per due anni a Brescia in una certa maniera ed ha vissuto una stagione modesta lo scorso anno. L’ambiente ed il gruppo li aiuta, ma sono stati loro ad interpretare molto bene il milanismo».