Serafini: «È stata una partita di grande tensione, vi spiego»

Luca Serafini ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Milan TV sul derby post gara, ecco le sue parole:

«E’ stata una partita con grande tensione, però per me è stato un bel derby. Il Milan ha fatto meglio nel primo tempo, Pioli l’aveva preparata bene, il primo rigore dell’Inter è da rivedere per me. Poi nella ripresa i rossoneri hanno fatto più fatica, ma nel finale ha avuto occasioni importanti per vincere. Il pareggio credo sia giusto alla fine».