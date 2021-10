Serafini: «Fortunatamente non si parla più della maledizione della 9»

Luca Serafini ha rilasciato un breve commento ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole su Olivier Giroud

«Olivier Giroud è un centravanti vecchia maniera, è un predatore dell’area di rigore. Ha una capacità di sbucare di testa, di destro o sinistro in ogni momento nell’area avversaria. Per fortuna non si parla più della maledizione della maglia numero 9».