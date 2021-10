Serafini: «Il Milan ha fatto bene a Stefano Pioli»

Luca Serafini ha elogiato la crescita di Stefano Pioli, giunto alle 100 presenze sulla panchina del Milan nell’ultima gara vinta col Bologna

Luca Serafini, intervenuto a Milan Tv, ha elogiato la grande crescita di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni:

«Ho visto in Pioli una crescita e una maturità in questi due anni che mi sembrano come la sua consacrazione definitiva. Vorrei essere una mosca per sentire cosa dice quando passeggia in mezzo alla squadra durante le partite. È stato più volte battezzato come traghettatore nel corso della sua carriera, ma al Milan ha trovato una società che l’ha difeso, apprezzato e valorizzato. Non dimentichiamoci che è stato il protagonista della svolta del Milan e che si è guadagnato la riconferma. È per questo che oggi al Milan sono rimasto Maldini e Ibrahimovic, fosse arrivato davvero Ragnick sarebbero andati via».