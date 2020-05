Senza Maldini via anche Ibra: Gazidis pronto ad ammainare due bandiere

Il licenziamento di Boban aveva già posto concreti dubbi sul futuro di Ibra al Milan. Ora dopo le parole di Maldini è ancora più difficile

Le dure parole di Paolo Maldini rilasciate all’Ansa hanno sconquassato il mondo Milan. Parallelamente al “diverbio” ai vertici però Zlatan Ibrahimovic faceva il proprio ritorno in Italia, da Linate.

Un rientro sicuramente non facile da parte del centravanti svedese che ora si ritrova indirettamente al centro di un turbine di polemiche che lo coinvolgeranno a partire dalle prossime settimane quando, dopo il periodo di isolamento, farà il proprio rientro a Milanello.

Ad oggi il futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero è molto complicato: lo svedese aveva già manifestato dei grossi dubbi riguardo alla propria permanenza dopo il licenziamento in tronco di Boban e ora, anche con il futuro di Maldini in bilico, la sua presenza nel Milan che verrà è in forte, fortissimo dubbio. Dalla prossima mossa di Gazidis, fare chiarezza una volta per tutte su Rangnick o sollevare Maldini dal proprio incarico, passerà anche il futuro di Ibra.