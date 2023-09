Sensi recupera per Inter Milan? Le condizioni del centrocampista

Stefano Sensi era tra i giocatori in dubbio per Inter-Milan, per via dell’affaticamento muscolare accusato qualche settimana fa

Stefano Sensi torna ad allenarsi in gruppo e si candida ad una convocazione in vista di Inter-Milan. Fino a ieri la sua convocazione per il derby era in forte dubbio, dopo l’affaticamento muscolare rimediato nelle scorse settimane.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo aver svolto solo parte dell’allenamento insieme al resto della squadra nella giornata di ieri, oggi il centrocampista ex Sassuolo è tornato a pieno regime.