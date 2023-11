Semplici su Pioli: «Ha fatto un lavoro straordinario, ora deve trovare continuità»

L’allenatore Leonardo Semplici ha voluto dire la sua su parecchi temi della Serie A, soffermandosi sul lavoro di Pioli al Milan

Intervistato da TMW, Leonardo Semplici ha analizzato così il lavoro svolto finora da Stefano Pioli al Milan e le difficoltà riscontrate di recente.

LE PAROLE – «Ha fatto un lavoro straordinario, perché ha vinto un campionato con la squadra che sulla carta non era la più forte. Ha dato continuità con un gioco piacevole, innovativo sotto certi aspetti. Quest’anno hanno cambiato tantissimi giocatori, è incappato in risultati non buoni ma poi ha battuto il PSG… Deve trovare la continuità, ma ci sono le qualità e le conoscenze per far tornare ad essere competitivo il Milan».