Seedorf sul ritorno di Ibrahimovic: «È intelligente, mi auguro che la sfida vada al meglio»

L’ex centrocampista del Milan, Clarence Seedorf, si è espresso così sul ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del prepartita di Newcastle Milan, Clarence Seedorf ha detto la sua sul ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, con un nuovo ruolo.

LE PAROLE – «Le informazioni che abbiamo mi sembrano tutte cose che non possiamo confermare. Non si sa esattamente quale sarà il ruolo. Pioli è stato diplomatico. Zlatan è intelligente, è vero: ognuno dovrà essere bravo a trovare il suo posto. Non sono io che devo essere convinto, devono esserlo loro. Hanno trovato questo accordo, Ibra l’ha fatto velocemente dopo il ritiro, inizia questa avventura in un ruolo nuovo. Mi auguro che la sfida vada al meglio».