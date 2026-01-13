Scudetto, Juve e Roma accorciano: Inter la super favorita. Seguono Napoli e Milan, le quote della vittoria finale

Scudetto: le quote Snai aggiornate dopo l’ultimo turno di campionato. Il Milan dove si colloca secondo i bookmakers?

Il campionato di Serie A si conferma uno dei più avvincenti degli ultimi anni, regalando un equilibrio che non si vedeva da tempo. L’ultimo turno di campionato ha ufficialmente riaperto i giochi per il titolo, con Juventus e Roma capaci di approfittare dei passi falsi altrui e di accorciare sensibilmente sul terzetto di testa. La corsa verso il tricolore non è mai stata così affollata, con cinque squadre racchiuse in appena quattro punti e una variabile fondamentale: i recuperi.

La classifica: Inter al comando, ma il Diavolo insegue

Al momento, la graduatoria vede in testa l’Inter di Cristian Chivu, il tecnico romeno che ha saputo dare continuità al progetto nerazzurro infondendo grinta e una nuova solidità difensiva, con 43 punti. In scia troviamo il Milan a quota 40. I rossoneri, guidati con il consueto pragmatismo da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese esperto nella gestione dei momenti di pressione e maestro della tattica “corto muso”, restano i principali antagonisti dei cugini.

Subito dopo si è formato un terzetto a 39 punti composto dal Napoli, dalla Juventus di Luciano Spalletti — il tecnico di Certaldo che predilige un gioco corale, basato sul possesso palla e sulla valorizzazione degli esterni — e dalla Roma. I giallorossi, sotto la guida del loro condottiero carismatico, hanno dimostrato una solidità mentale impressionante. Tuttavia, va sottolineato un dettaglio cruciale: le prime tre della classe hanno ancora una gara da recuperare, un fattore che potrebbe dilatare nuovamente le distanze o, al contrario, aumentare la tensione.

Quote Scudetto Snai: i bookmaker premiano la stabilità

Nonostante il riavvicinamento delle inseguitrici, le agenzie di scommesse mantengono una linea gerarchica piuttosto definita. Secondo le ultime rilevazioni della Snai, i favoriti d’obbligo restano i campioni in carica dell’Inter, quotati a 1.50. Segue il Napoli a quota 5.00, mentre per il successo finale dei rossoneri la quota sale a 6.00.

Più staccate, ma non per questo fuori dai giochi, troviamo la Vecchia Signora a 15.00 e la Roma a 33.00. Per la società milanese, la sfida sarà quella di smentire i pronostici che la vedono attualmente dietro i partenopei, puntando sulla capacità di Allegri di vincere le partite sporche.

Una volata a cinque verso il traguardo

Con una classifica così corta, ogni scontro diretto diventerà una finale. Il recupero delle partite mancanti stabilirà se l’Inter potrà tentare la fuga solitaria o se assisteremo a un arrivo in volata. Per il Diavolo, la continuità di risultati sarà l’unica arma per contrastare il prepotente ritorno dei bianconeri di Spalletti, apparsi in condizioni fisiche smaglianti nelle ultime settimane.