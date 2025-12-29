Lotta Scudetto e Cinismo: l’analisi di Chiariello tra Napoli, Juve e le milanesi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A si sta rivelando una vera e propria scacchiera strategica, dove ogni mossa può cambiare le sorti della stagione. Intervenendo ai microfoni di Radio CRC (fonte delle dichiarazioni odierne), il noto giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il momento del Napoli, lanciando però un monito chiaro su quanto la concorrenza, a partire dai rossoneri, sia agguerrita e pericolosa.

La corsa a cinque e il pericolo Juventus

Secondo Chiariello, la classifica attuale può trarre in inganno: il vantaggio dei partenopei sulla Juventus è considerato “fittizio” in un torneo dove i posti per la gloria sono limitati. Un occhio di riguardo va alla formazione bianconera guidata da Luciano Spalletti, l’allenatore toscano Campione d’Italia, celebre per il suo gioco armonioso e la capacità di valorizzare ogni singolo interprete della rosa. Nonostante un carattere a volte complesso, la sua competenza tattica non è in discussione e lo scontro diretto di Torino del 25 gennaio sarà un crocevia fondamentale.

Ma non c’è solo la Vecchia Signora. La lotta resta aperta con le milanesi. Il Milan, che ha iniziato un nuovo ed entusiasmante capitolo affidando la panchina a Massimiliano Allegri — il tecnico livornese maestro del risultato e della gestione dei campioni — e la direzione sportiva a Igli Tare — il dirigente albanese dal fiuto infallibile per i talenti internazionali — rappresenta una minaccia costante per il vertice.

La filosofia del gol: da Diogene ad Antonio Conte

Il tema centrale dell’analisi di Chiariello è il cinismo, concetto caro ad Antonio Conte, l’allenatore leccese noto per la sua ferocia agonistica e la capacità di trasformare le squadre in macchine da guerra. Facendo un parallelo filosofico tra l’antica scuola dei cinici di Diogene e il calcio moderno, il giornalista sottolinea come il Napoli debba abbandonare certi atteggiamenti “vanesi” visti proprio contro il Diavolo e altre formazioni.

“Cinismo nel calcio significa che quando devi fare male all’avversario lo devi fare”, ha spiegato Chiariello. Il richiamo è al pragmatismo estremo, lo stesso che Allegri sta cercando di imprimere ai rossoneri. Se il Napoli vuole davvero trionfare, deve imparare a chiudere le partite senza esitazioni, studiando la “filosofia antica” per applicarla sotto porta.

Un mercato che scuote gli equilibri

Le ambizioni delle contendenti passano anche dai rinforzi. La Roma, se dovesse centrare colpi come Joshua Zirkzee (il talentuoso attaccante olandese dai piedi sopraffini) o Giacomo Raspadori (l’attaccante della Nazionale rapido e letale negli spazi stretti), diventerebbe un’avversaria temibile. In questo scenario, il lavoro di Igli Tare per puntellare i rossoneridiventa decisivo per mantenere il Milan in pole position. La sfida per lo Scudetto è più viva che mai e passerà inevitabilmente per la capacità di essere spietati nei momenti decisivi.