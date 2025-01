Scontro Calabria Conceicao, Di Gennaro non ha dubbi: «Non sarebbe successo se...». Stoccata pesante

Scontro Calabria Conceicao, Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha commentato l’episodio avvenuto al termine di Milan-Parma

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha commentato in questi termini lo scontro tra Calabria e Conceicao avvenuto al termine di Milan-Parma:

PAROLE – «Quello che è successo tra Calabria e Conceicao non sarebbe successa con altri dirigenti. E’ una cosa molto grave. A me successe a Bari al mio terzo anno negli spogliatoi, ma ci sta, in campo così no, è brutto per un club di fama mondiale come il Milan».